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Eğitim ÖSYM 2021-YDS/1 sonuçları açıklandı mı? 2021 YDS sonuçları sorgulama ekranı
Eğitim

ÖSYM 2021-YDS/1 sonuçları açıklandı mı? 2021 YDS sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 18 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021-YDS/1 sınavına giren adaylar, 2021-YDS/1 sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyordu. ÖSYM’den 2021-YDS/1 sınav sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki 2021-YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-YDS/1 sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM 2021 YDS sonuçları sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 11:29:00 - 2021-05-07 11:30:20
ÖSYM 2021-YDS/1 sonuçları açıklandı mı? 2021 YDS sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2021-YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Prof. Dr. Aygün açıklamasında "Değerli adaylarımız, 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YDS/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

YDS nedir?

YDS nedir, yılda kaç kez yapılır? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır. YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir. 

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