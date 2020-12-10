  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi OSSA, hazırladığı rehberle savunma ve havacılıkta KOBİ'lerin gücünü vitrine çıkarıyor
Ekonomi

OSSA, hazırladığı rehberle savunma ve havacılıkta KOBİ'lerin gücünü vitrine çıkarıyor

260'tan fazla üyeye sahip OSSA'nın kapsamlı yetkinlik ve kabiliyet rehberiyle KOBİ'lerin yurt içinde ve dışında yeni işler alması hedefleniyor - Ana sanayi firmaları ve kurumlarla paylaşılan rehber, uluslararası fuar ve etkinliklerde katılımcılara sunuluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:50:19 -
OSSA, hazırladığı rehberle savunma ve havacılıkta KOBİ'lerin gücünü vitrine çıkarıyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik faaliyet gösteren KOBİ'lerin yurt içi ve dışındaki firma ve kurumlardan yeni işler almasını sağlamak için kapsamlı bir yetkinlik ve kabiliyet rehberi hazırladı.

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde güçlü tedarik zincirleri kurulması kritik önem taşıyor. Tedarik üçgeninin artırılabilmesi ve güçlendirilebilmesi öncelikle tedarikçilerin kabiliyet ve yetkinliklerinin doğru belirlenmesi ve ihtiyaçlar kapsamında doğru tedarikçiye ulaşılabilmesiyle mümkün oluyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, OSSA, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, savunma ve havacılık sanayisinde birçok yeteneği bünyesinde bulunduran KOBİ'lerin gelişen yetenek ve kabiliyetlerini yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve firmalara daha iyi anlatabilmek adına, yurt içinde ve dışında çalıştıkları firmalar, ihracat yapılan ülkeler, elde ettikleri başarılar, çalışma alanları, sertifikaları, çalıştıkları ham maddeler, çalışan sayıları gibi firmaları tanıtan bilgileri derledi ve güvenilir bir veri tabanı oluşturdu.

Tüm bu yetkinlik ve kabiliyetlerin hem Türkiye'deki ana sanayi firmaları ve kurumlarına hem de yurt dışı firma ve kurumlara ulaştırılabilmesi amacıyla OSSA tarafından detaylı ve uzun süren bir çalışma yapıldı. Ortaya çıkarılan OSSA detaylı KOBİ üye kataloğu ve yetenek rehberi, savunma, havacılık ve uzay tedarik ekosisteminin işleyişine katkı sağlayacak.

Katalog, Türkiye'deki ana sanayi firma ve kurumları, OSSA'nın yurt dışı ağında yer alan yabancı firma ve kurumların satın alma, tedarik zinciri ve proje yetkililerinin yanı sıra Türk ataşelikleriyle paylaşıldı.

OSSA, katılım sağladığı uluslararası organizasyonlarda da kataloğu katılımcılara ulaştırdı. Katalog, Kuala Lumpur International Aerospace Business Convention Online B2B ve Aeromart Toulouse Digital 2020 etkinliğinde yer alan dijital OSSA standında sergilendi ve B2B görüşmeler gerçekleştirilen firmaların yetkililerine ayrıca iletildi.

OSSA, başta Ankara olmak üzere Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Mersin'den 260'ın üzerinde üye firması ile 10 bine yakın çalışan ve 50'nin üzerinde faaliyet kolunu bünyesinde bulunduruyor.

Kara, hava ve deniz platformları için Ar-Ge/tasarım, yazılım, kompozit, elektronik, elektromekanik, kablaj, talaşlı imalat, sac şekillendirme, yüzey geliştirme, test/kalibrasyon, kaplama/boya, optik sistemler, hidrolik sistemler, makine/ekipman üretimi ve insansız sistemler ile birçok nihai ürün ve alt sistemlerin üretimi OSSA üyelerinin kabiliyet ve yetkinlikleri arasında yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir
Ekonomi

ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir

Merkez Bankalarının dijital para hamleleri hızlanıyor. Özellikle Bitcoin, rezerv para birimindeki 100 yılına giren doların dünya piyasaların..
ABD Senatosundan F-35 kararı
Dünya

ABD Senatosundan F-35 kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçla..
Ercüment Ovalı aylar sonra ortaya çıktı!
Gündem

Ercüment Ovalı aylar sonra ortaya çıktı!

Koronavirüse karşı yaptığı aşı çalışmalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından uzun süre sonra açıklamalarda ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay