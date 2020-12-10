OSSA, hazırladığı rehberle savunma ve havacılıkta KOBİ'lerin gücünü vitrine çıkarıyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik faaliyet gösteren KOBİ'lerin yurt içi ve dışındaki firma ve kurumlardan yeni işler almasını sağlamak için kapsamlı bir yetkinlik ve kabiliyet rehberi hazırladı.

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde güçlü tedarik zincirleri kurulması kritik önem taşıyor. Tedarik üçgeninin artırılabilmesi ve güçlendirilebilmesi öncelikle tedarikçilerin kabiliyet ve yetkinliklerinin doğru belirlenmesi ve ihtiyaçlar kapsamında doğru tedarikçiye ulaşılabilmesiyle mümkün oluyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, OSSA, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, savunma ve havacılık sanayisinde birçok yeteneği bünyesinde bulunduran KOBİ'lerin gelişen yetenek ve kabiliyetlerini yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve firmalara daha iyi anlatabilmek adına, yurt içinde ve dışında çalıştıkları firmalar, ihracat yapılan ülkeler, elde ettikleri başarılar, çalışma alanları, sertifikaları, çalıştıkları ham maddeler, çalışan sayıları gibi firmaları tanıtan bilgileri derledi ve güvenilir bir veri tabanı oluşturdu.

Tüm bu yetkinlik ve kabiliyetlerin hem Türkiye'deki ana sanayi firmaları ve kurumlarına hem de yurt dışı firma ve kurumlara ulaştırılabilmesi amacıyla OSSA tarafından detaylı ve uzun süren bir çalışma yapıldı. Ortaya çıkarılan OSSA detaylı KOBİ üye kataloğu ve yetenek rehberi, savunma, havacılık ve uzay tedarik ekosisteminin işleyişine katkı sağlayacak.

Katalog, Türkiye'deki ana sanayi firma ve kurumları, OSSA'nın yurt dışı ağında yer alan yabancı firma ve kurumların satın alma, tedarik zinciri ve proje yetkililerinin yanı sıra Türk ataşelikleriyle paylaşıldı.

OSSA, katılım sağladığı uluslararası organizasyonlarda da kataloğu katılımcılara ulaştırdı. Katalog, Kuala Lumpur International Aerospace Business Convention Online B2B ve Aeromart Toulouse Digital 2020 etkinliğinde yer alan dijital OSSA standında sergilendi ve B2B görüşmeler gerçekleştirilen firmaların yetkililerine ayrıca iletildi.

OSSA, başta Ankara olmak üzere Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Mersin'den 260'ın üzerinde üye firması ile 10 bine yakın çalışan ve 50'nin üzerinde faaliyet kolunu bünyesinde bulunduruyor.

Kara, hava ve deniz platformları için Ar-Ge/tasarım, yazılım, kompozit, elektronik, elektromekanik, kablaj, talaşlı imalat, sac şekillendirme, yüzey geliştirme, test/kalibrasyon, kaplama/boya, optik sistemler, hidrolik sistemler, makine/ekipman üretimi ve insansız sistemler ile birçok nihai ürün ve alt sistemlerin üretimi OSSA üyelerinin kabiliyet ve yetkinlikleri arasında yer alıyor.



