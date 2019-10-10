Son dakika haberi: Türkiye’nin önderliğinde Fırat’ın doğusuna gerçekleşktirilen Barış Pınarı Harekatında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye ile birlikte terör örgütü PKK’ya karşı savaşan Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusuna girdiği öğrenildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında yine Türkiye ile birlikte teröristlere karşı savaşan ÖSO Özgür Suriye Ordusu’nun ismini Barış Pınarı Harekatında duymuyoruz. Peki ÖSO’ya ne oldu? Özgür Suriye Ordusu nerede?

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bir yıldız daha eklediği Suriye bayrağıyla muhalefetin meşru askeri omurgasını oluşturdu ve Mart 2013'te kurulan Suriye Geçici Hükümeti'nin askeri kanadı olarak konumlandı. 2015'e kadar geçen sürede, ülkenin büyük kısmında etkin hale gelen ÖSO, Halep-İdlib, Rakka-Deyrizor-Haseke, Hama-Lazkiye, Humus, Şam-Dera-Kuneytra-Suveyda cephelerinde savaştı.

ÖSO Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında büyük başarı elde etti

Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların Beşşar Esed rejimine verdiği destek, ÖSO'nun 2016'ya gelindiğinde tüm cephelerde kuvvet kaybetmesine yol açtı. ÖSO, Türkiye'nin Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla güç topladı. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde de Halep'in kuzeyinde ÖSO'ya bağlı 30 grup, 30 Aralık 2017'de Milli Ordu adıyla birleşti. Bu alanın dışında kalan İdlib kökenli 11 grup da 28 Mayıs 2018'de "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında bir araya geldi.

ÖSO Özgür Suriye Ordusu nerede?

İki oluşum, 4 Ekim'de Milli Ordu adı altında toplanarak, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı. Suriye Milli Ordusu (SMO), önceki gün Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı harekatına destek vermek amacıyla tatbikat düzenlemişti. Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatında görev alıyor.

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