ÖSO’dan PKK’yı titreten açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki Sultan Murat Tugayı'nın Komutanı Ahmed Osman, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Suriye'nin doğusunda varlık gösterdiğini, Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın bulunmadığı Tel Abyad, Rakka, Haseke gibi bölgelere operasyon düzenlemek için hazır olduklarını söyledi.

Osman, İran'ın Suriye'deki rolü, Beşşar Esed rejiminin stratejileri ve Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK varlığıyla ilgili AA muhabire değerlendirmelerde bulundu.

Osman, rejimin İran'ın faaliyetlerini göz ardı ederek, Türkiye'ye işgalci benzetmesini yapmasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Türkler, Suriye'de gözlerinin olmadığını defalarca dile getirdi. Türklerin tek gayesi ulusal güvenlikleri korumak. Suriye-Türkiye sınırında PKK varlık gösteriyor." dedi.

“Hazırlıklarımızı yapıyoruz”

ÖSO olarak Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlenecek muhtemel operasyonda görev almaya hazır olduklarını vurgulayan Osman, "Halihazırda hazırlıklarımızı yapıyoruz. İyi derecede savaşçılarımız var. Askeri eğitimler devam ediyor." diye konuştu.

ABD'nin PKK'ya verdiği destek operasyonu geciktiriyor"

Osman, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tek sorun ABD birliklerinin o bölgede olması. İnşallah ABD oralardan çekilir ve TSK ile ÖSO Fırat'ın doğusunu PKK'dan kurtarır. PKK oralarda DEAŞ bahanesiyle varlık gösteriyor. Rakka'da, Haseke'de ve Tel Abyad'da DEAŞ'lı yok. Yani biz, DEAŞ'ın olmadığı bölgelerde operasyon yapabiliriz. Ancak ABD o bölgelerde kalmak istiyor. ABD'nin PKK'ya verdiği destek Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonu geciktiriyor."

"Çok şükür Zeytin Dalı Harekatı'yla sınırın bir ucunu temizledik." diyen Osman, şöyle devam etti:

"Şimdi orada çok güzel çalışan sivil yönetimler var. Türkiye çok büyük destek veriyor. Bölgede çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşları faaliyet gösteriyor. Bölgedeki projelere destek oluyorlar. Türkler Suriye halkının çıkarı için çalışıyor. Ancak İranlılar ise kendi çıkarları ve dini inançları doğrultusunda çalışıyor. Türkiye ve İran'ın Suriye'deki varlıkları arasında çok farklı amaçlar var."