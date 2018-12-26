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ÖSO sevkiyatı... Harekat kapıda!

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kapıda!.. Türkiye'nin sınıra yaptığı askeri sevkiyatların ardından, ÖSO da Münbiç sınırına sevkiyat yaptı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:58

TSK’nın Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona sinyali vermesiyle sınır hattı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Cerablus bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor. ABD’nin de ülkedeki askerlerini çekeceğini duyurmasının ardından terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Menbiç bölgesine ÖSO zırhlı araçlarla birliklerini takviye olarak gönderdi. Son birkaç gündür ÖSO bünyesindeki gruplar, Menbiç ile Fırat Kalkanı bölgesini birbirinden ayıran Sacur Çayı kıyısındaki mevcut cephe hatlarını güçlendirmeye başladı. Bölgeye güç kaydıran ÖSO unsurları, mevcut pozisyonlarını güncelleyerek teröristlerin yapacağı olası saldırılara karşı alarm durumuna geçti. Hareketliliğin yaşandığı Menbiç’in batısında da terör örgütü ile rejimin birlikte bulunduğu bölgelerin bulunduğu cephe hatlarına da ÖSO tarafından takviye güç gönderildi.

Türkiye de takviye yapıyor

 Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da Suriye sınırı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki üslere takviye birlik ve araç sevkiyatı devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden yola çıkan aralarında obüs ve ağır silahların da bulunduğu zırhlı araçlar ile askeri personeller, Kilis ve Gaziantep’teki Öncüpınar, Çobanbey ve Karkamış Sınır kapılarından Suriye tarafına geçerek buradaki TSK’ya ait üslere konuşlandırılıyor. TSK’nın sevkiyatı kapsamında bölgeye gelen bazı zırhlı araç ile birlikler ise sınır hattındaki kritik bölgelerde bulunan üslerde görevlendirildi.

Teröristler titredi!

TSK’nın olası harekatının gündeme gelmesinin ardından panik havasının hakim olduğu teröristlerin korku hali de devam ediyor. Fırat’ın doğu yakasının başlangıç noktası olan Suriye’nin Ayn-el Arap bölgesinin en batısındaki bölge olan Zor Mağar köyünün hakim noktalarına kurulu mevzi, siper ve kulübe benzeri yapılardaki teröristler, sık sık Türkiye tarafı ile Cerablus’u dürbünlerle gözetlemeyi sürdürdüğü görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:58
  1. Kilis
  2. Gaziantep
  3. TSK
  4. ÖSO
  5. Münbiç
  6. Fırat'ın doğusu
  7. sevkiyat
  8. askeri sevkiyat

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