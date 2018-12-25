ÖSO Münbiç’i sarıyor! YPG’li teröristler Münbiç’ten kaçıyor

Göksel Çağlav Ankara

ABD’nin askeri birliklerini Suriye’den çekme kararının ardından, ABD’nin güvenlik şemsiyesinden mahrum kalan YPG’de panik başladı. TSK ve TSK destekli ÖSO birlikleri ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından harekat hazırlıklarına hız verirken, PKK/YPG’li teröristler de arkalarına bakmadan kaçmaya başladılar.

Hareketlilik arttı

Mehmetçik uzun süredir Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekat için tank, obüs zırhlı piyade taşıyıcı (ZPT), mayın temizleme araçları, bölgede kurulacak üsler için jeneratör gibi araç takviyeleri yaparken son birkaç günde asker sevkiyatına da hız verdi.

Öncelik Tel Rıfat ve Münbiç

PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerdeki varlığının tamamen temizlenmesi gerektiğine vurgu yapan askeri kaynaklar, örgütün güvenli, tampon bölge hattının hiçbir yerinde varlığını sürdürmesine müsaade edilmeyeceğini aktardı. TSK destekli ÖSO birliklerinin Tel Rıfat’ta terör örgütü ile mücadeleye devam ettiğini belirten yetkililer, Münbiç bölgesinin de kuşatmasının yine TSK destekli ÖSO birlikleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Operasyon ve harekatlarda sivillerin zarar görmemesi için Mehmetçik tüm önlemleri aldı.

Halka yardım dağıtılacak

Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekatların, yerleşim bölgelerine yönelik meskun mahal operasyonlarında, komando, özel kuvvetler (Bordo bereliler), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının da görev alması bekleniyor. Meskun mahal operasyonlarına katılacak personel arasına Kürtçe ve Arapça bilenlerin dahil edileceğini belirten yetkililer, bölge halkı ile diyaloğun önemine vurgu yaptılar. Zulümden bunalan halkın ihtiyaçları için de gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yardımları yapılacak.