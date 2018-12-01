ÖSO komutanı açıkladı! 'Şii milisler, ezanı değiştirdi'

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki Sultan Murad Tugayı’nın Komutanı Ahmed Osman, İran’ın Suriye’deki rolü, Beşar Esed rejiminin stratejileri ve Fırat Nehri’nin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Şii milisler, Suriye'yi karıştırıyor"

İran destekli yabancı terörist grupların Suriye’nin nüfus yapısını değiştirdiğini belirten Osman, “Şii milisler, Suriye’nin her yerini karıştırıyor. Şam’da tabelaları, sembolleri dahi değiştirdiler. Şam’daki Hazreti Zeynep Türbesi onların merkezine dönüştü. Bu Şii milisler Şam’da çok sayıda ev satın aldı. Bu evleri kendi değerlerinin simgeleri hâline getirdiler” diye konuştu.

"Ezanlara Şii inancındaki ek cümle konuldu"

Deyrizor’da benzer meselenin olduğunu ifade eden Osman, “Orada ezanlara Şii inancındaki ek cümle konuldu. Dolayısıyla biz İran’ın Suriye’yi işgal ettiğini biliyoruz. İran, Suriye’yi gerek eğitim gerek imar alanında işgal etti” dedi. ÖSO olarak Fırat Nehri’nin doğusuna düzenlenecek muhtemel operasyonda görev almaya hazır olduklarını vurgulayan Osman, “İyi derecede savaşçılarımız var. Rakka, Haseke ve Tel Abyad’da DEAŞ’lı yok. Tek mesele ABD birliklerinin o bölgede olması. ABD oralardan çekilirse TSK ile ÖSO Fırat’ın doğusunu PKK’dan kurtaracak” dedi.