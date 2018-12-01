0553 313 94 23

ÖSO komutanı açıkladı! 'Şii milisler, ezanı değiştirdi'

ÖSO bünyesinde bulunan Sultan Murad Tugayı’nın Komutanı Ahmed Osman, Suriye'deki son durumla ilgili kritik açıklamalar yaptı. Ahmed Osman, “Şii milisler, Suriye’nin her yerini karıştırıyor." dedi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:24
ÖSO komutanı açıkladı! 'Şii milisler, ezanı değiştirdi'

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki Sultan Murad Tugayı’nın Komutanı Ahmed Osman, İran’ın Suriye’deki rolü, Beşar Esed rejiminin stratejileri ve Fırat Nehri’nin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Şii milisler, Suriye'yi karıştırıyor"

İran destekli yabancı terörist grupların Suriye’nin nüfus yapısını değiştirdiğini belirten Osman, “Şii milisler, Suriye’nin her yerini karıştırıyor. Şam’da tabelaları, sembolleri dahi değiştirdiler. Şam’daki Hazreti Zeynep Türbesi onların merkezine dönüştü. Bu Şii milisler Şam’da çok sayıda ev satın aldı. Bu evleri kendi değerlerinin simgeleri hâline getirdiler” diye konuştu.

"Ezanlara Şii inancındaki ek cümle konuldu"

Deyrizor’da benzer meselenin olduğunu ifade eden Osman, “Orada ezanlara Şii inancındaki ek cümle konuldu. Dolayısıyla biz İran’ın Suriye’yi işgal ettiğini biliyoruz. İran, Suriye’yi gerek eğitim gerek imar alanında işgal etti” dedi. ÖSO olarak Fırat Nehri’nin doğusuna düzenlenecek muhtemel operasyonda görev almaya hazır olduklarını vurgulayan Osman, “İyi derecede savaşçılarımız var. Rakka, Haseke ve Tel Abyad’da DEAŞ’lı yok. Tek mesele ABD birliklerinin o bölgede olması. ABD oralardan çekilirse TSK ile ÖSO Fırat’ın doğusunu PKK’dan kurtaracak” dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:24
  1. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  2. Sultan Murad Tugayı
  3. Sultan Murad Tugayı’nın Komutanı Ahmed Osman
  4. Şiilik
  5. Şii milisler
  6. Suriye
  7. Beşar Esed rejimi
  8. açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    1. Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    2. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya..
    3. Millet bahçesinin adı yetti! Piyasa..
    4. Dağdan kopan kayaların kapattığı yol..
    5. Sendikal harekete bir sanat damarı..
    6. MHP belediye başkan adayları belli..
    7. Paris sokakları yine karıştı!
    8. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    9. Net kârları 42 milyar lira oldu! Kur..
    10. İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da
    11. MHP Kütahya belediye başkan adayları..
    12. Türkmenlere kimyasal silah saldırısını..
    13. Kırşehir MHP belediye başkan adayları..
    14. İran'dan gövde gösterisi! Yerli..
    15. Emekli şampiyonlar "ata sporu" için..
    16. "Helal turizm pazarı 220 milyar dolara..
    17. İyi Partili Ümit Özdağ'dan..
    18. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262..
    19. CHP'den asgari ücret için kanun teklifi
    20. Kırıkkale MHP belediye başkan adayları..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi