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ÖSO direnişçileri, Akit’e konuştu: Biz de Mehmetçiğiz

Mehmetçiğin tarih yazdığı Afrin’de cansiperane bir mücadele veren ÖSO direnişçileri, “Türk askeriyle birlikte PKK ve DEAŞ terör örgütünü topraklarımızdan atıyoruz. Biz de Mehmetçiğiz. Amerikan kuklası örgütlere bu toprakları mezar edeceğiz” dediler.

07 Ekim 2018 Pazar 11:08
ÖSO direnişçileri, Akit’e konuştu: Biz de Mehmetçiğiz

 Muhammed Uzun  Azez  Kahraman Türk askerinin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlarda, Mehmetçikle yeri geldiğinde omuz omuza savaşan, kara harekatının da önemli parçası olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, mevsimsel tüm olumsuzluklarına rağmen gece gündüz görev yapıyor. Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda bine yakın şehit veren ÖSO mücahidleri, emperyalist güçlere karşı cepheden cepheye koşuyor. Türk ordusunun en büyük destekçisi olan ÖSO güçleri kritik cepheleri kuşatarak, PYD’li teröristlerinin kaçmasına izin vermiyor.

Bana ekmeğini uzattı

Uzun yıllardır ÖSO saflarında mücadele veren İbrahim Mansur, “Suriye’de insanlığı yok ettiler. ABD ve İsrail başta olmak üzere tüm emperyalistler topraklarımızı istiyor. Başarılı bir şekilde direniyoruz. Sürekli tatbikat yapıyoruz. Biz hem savaşta hem barış da asayişi sağlamak için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapmak için en önde olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin bizlere çok büyük bir desteği oldu. Türk askerinin en çok cesur yönleri bizim dikkatimizi çekti” açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan’a çağrıda bulunan Mansur, “Bize destek verdiği için, kardeşlerimizi mülteci olarak kabul ettiği için Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Onun sayesinde bugün alnımız ak, başımız diktir. Türk Silahlı Kuvvetleri bizimle beraber oldu, malzemesini bizimle paylaştı. Cephede ekmeğini bana uzatan bir asker gördüm, çok duygulandım” diye konuştu.

Türkler bize cesareti gösterdi

Suriye’deki hesaplaşmanın perde arkasına değinen Ramiz İbrahim ise “PKK ve DEAŞ terör örgütüne desteği ABD veriyor. Bu yapılanmalara ait silahların tamamı ABD’den geliyor. Amerikan kuklası örgütlere karşı direniş vermek bizim için bir onurdur. Bu topraklar, onlara mezar olacak. Türkiye’de bir darbe olmuştu, Türk milleti tankların önüne yatmıştı. Ben telefonuma gelen o fotoğrafı gördüğümde bir kez daha halime şükrettim. Türkler bize cesaret nasıl olur canlı bir şekilde gösterdi. Allah, Türkiye’ye zeval vermesin. Bir darbe daha olursa bilsinler ki ÖSÖ, Türk milletinin destekçisidir” şeklinde konuştu.

Abim vurulunca Türk askeri taşıdı

Azez’de görev yapan polis güçlerinden Muhammed Akil, “Azez’de Türk askeri sayesinde PKK'yı topraklarından attık. Türkiye, PYD/PKK örgütünü yok edecek güce sahip olduğunu burada açıkça gördük. Özgür Suriye Ordusu'nun da bu konuda onlara sınırsız desteği var. Sınırdaki güvenliğimizi çok yükselttik. Türkiye’ye karşı en küçük bir tehdidi ortadan kaldırmak için topyekûn harekete geçiyoruz. Çünkü bizlerde bir Mehmetçiğiz. Abim, vurulduğunda Türk askeri sırtında taşımış. Ben, nasıl olur da bu iyiliğe ihanet ederim” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:08
  1. Ordu
  2. ÖSO
  3. suriye
  4. Azez ilçesi

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