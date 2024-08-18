Osmanlı’yı iftiraya alet ettiler! İsrail-İngiliz algı tiyatrosu

TAHSİN HAN

Bugünkü İsrail terör devletinin kuruluşunu sağlayan fitneci İngilizler, siyonist istihbaratıyla birlikte hareket edip algı ve karalama tiyatroları çevirmeye devam ediyor...

İngiltere’nin popüler gazetelerinden Telegraph, Hamas’ın Londra yönetimine baskı uygulamak için kurguladığı bir planın ortaya çıktığını öne sürdü. İsrailli yetkililerin paylaştığı sözde bir belgeye dayandırılarak hazırlanan haberde Hamas’ın, I. ve II. Dünya Savaşı’nda ölen İngiliz ve İngiliz Milletler Topluluğu’ndan askerlerin cesetlerinin yer aldığı mezarlığa saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi. Haberde; İsrailli istihbarat kaynaklarının, 7 sayfalık belgenin Han Yunus’a düzenlenen baskınlarda tespit edilen bir Hamas karargahında ele geçirildiğini ileri sürdüğü belirtildi.

İngiltere ve dünyada İsrail soykırım sonrası Hamas ve Filistinlilere duyulan sempatiyi baltalamak ve azaltmak için kurgulanan tiyatroda, Hamas’ın Tel Aviv’e her zaman açık destek veren Londra’ya karşı neden daha önce İngiliz mezarlıklarına saldırmadığı ise yer almadı. Sözde İsrail istihbaratının bulduğu belgeye göre İngilizlerin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması kararı alması halinde Hamas’ın İngiliz mezarlıklarına saldırmayı planladığı iddia edildi.

İşleri güçleri algı, oyun

İngiliz gazetesinin “teröristler” olarak nitelediği Hamas üyelerinin yok etmeyi planladığı mezarlıktaki cesetlerin çoğunun, 1917’de Osmanlı’ya karşı savaşan Britanyalı askerlere ait olduğuna da dikkat çekerek, kendince Türkiye’yi de işin içine çekme algısını hedefledi.

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Gelecekte başka saldırı plânları yapabilirler yalanı

İngiliz basının haberinde ayrıca “İsrailli yetkililer, Hamas’ın ileride buna benzer planları aktif hale getirebileceğini savunarak şu iddiaları paylaşıyor: “Hamas’ın bu ya da buna benzer stratejileri, gelecekte yabancı ülkelerle ilişkilerini veya gündemindeki herhangi bir konuyu şekillendirmek için kullanma ihtimalini göz ardı etmek pek mümkün değil” ifadeleri kullanılarak, Filistinli İslami direniş grubu karalanmaya çalışıldı.

İsrail istihbaratının uluslararası komuoyunda yankı bulması ve hedeflenen algının oluşması için önce İngiliz basını üzerinden hazırladığı ve bu yalan ve karalama tiyatrosu, dün de tüm siyonist basında yer buldu. Yahudilerin önemli gazetlerinden Jeruselam Post, “7 Ekim öncesi Hamas’ın planı ortaya çıktı: Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı mezarlarını kazın ve İngiltere’ye şantaj yapın” başlığını kullanarak yalan haberi yayma konusunda İsrail istihbaratına deste verdi.

Geçtiğimiz haziran ayında uluslararası basında İsrail’in Gazze’deki 16 mezarlığı talan ettiğini belirtirken iki İngiliz mezarlığını ise korumaya aldığı yazılmıştı. İngiliz mezarlıklarını koruyan siyonist askerlerin o bölgelere zarar gelmemesi için adeta nöbet tuttuğu belirtilmişti.