Osmanlı'ya hakaret ederken bile Hamidiye suyu içiyorlar
Kadıköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi İrfan Gümrah mecliste Osmanlı'ya hakaret etmişti. Durumun vehametine tepki gösteren Orhan Osmanoğlu ise; "CHP’li Meclis üyesi Osmanlı’ya laf söylerken Sultan Abdülhamid tarafından kurulan Hamidiye su fabrikasının suyunu içiyor." ifadelerini kullandı.
YENİ AKİT ANKARA
Kadıköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi İrfan Gümrah, medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine izin verildiğini söyleyerek Osmanlı’ya da hakaret etmişti. Gümrah, “Artık dünyaya Osmanlı’nın eski o kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekir” dedi.
CHP'li Gümrah bu hakareti ederken önünde Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han tarafından kurulan Hamidiye Su Fabrikası'nın suyu duruyordu.
"Suyunu içip hakaret ediyor”
Durumun vehametine tepki gösteren Orhan Osmanoğlu; "CHP’li Meclis üyesi Osmanlı’ya laf söylerken Sultan Abdülhamid tarafından kurulan Hamidiye su fabrikasının suyunu içiyor." ifadelerini kullandı.