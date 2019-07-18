Osmanlıspor'da ayrılık - Golcü futbolcu Magaye, Azerbaycan'ın Karabağ takımına transfer oldu



ANKARA (AA) - Azerbaycan Premier Lig şampiyonu Karabağ, Osmanlıspor'un Senegalli forveti Magaye Gueye'yi transfer etti. Karabağ, sosyal medya hesaplarından 29 yaşındaki golcü futbolcu Magaye'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kariyerinde İngiliz ekibi Everton'ın formasını da giyen Magaye, geçen sezon Osmanlıspor ile Spor Toto 1. Lig'de 23 maça çıkarken 9 gollük performans sergiledi.

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