Osmanlıspor'da ayrılık
- Golcü futbolcu Magaye, Azerbaycan'ın Karabağ takımına transfer oldu18 Temmuz 2019 Perşembe 17:52
ANKARA (AA) - Azerbaycan Premier Lig şampiyonu Karabağ, Osmanlıspor'un Senegalli forveti Magaye Gueye'yi transfer etti.
Karabağ, sosyal medya hesaplarından 29 yaşındaki golcü futbolcu Magaye'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Kariyerinde İngiliz ekibi Everton'ın formasını da giyen Magaye, geçen sezon Osmanlıspor ile Spor Toto 1. Lig'de 23 maça çıkarken 9 gollük performans sergiledi.
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