  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-10 22:56:09 -
Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı ekip, dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kısa süreli çabukluk çalışması ile süren idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, top kapma çalışması ve 18'er dakikalık iki set halinde yapılan dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde kıpkırmızı oldu
Gündem

Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde kıpkırmızı oldu

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Batman'da korkutucu boyutlara ulaştı. Kentin koronavirüs yoğunluğu gösteren h..
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın
Gündem

Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı