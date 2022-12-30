Osmanlı torunu Hişam Nimetullah Efendi: Afrika’da insanlar Türkiye’ye güveniyor

Güney Afrika'daki son Osmanlılardan Hişam Nimetullah Efendi, Türkiye'nin Afrika kıtasında "güvenilir ülke" olarak bilindiğini belirterek, "Afrika kıtasında insancıl bir diplomasi yürüten tek ülke Türkiye ve Afrikalılar bunu çok net görüyor" dedi.

Osmanlı Devletinin 32'nci padişahı Abdülaziz döneminde Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve İslami ilimleri öğretmek için Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na gönderilen Ebubekir Efendi'nin torunu Hişam Nimetullah Efendi, Güney Afrika halkının ten rengi ve Müslüman olmaları nedeniyle maruz kaldıkları ırkçılığı ve sömürüyü anlattı.

Hişam Nimetullah Efendi, Amerikalı ve Avrupalıların, Müslümanları ve Afrikalıları hiçbir zaman sevmediğini hatta bu nefreti fırsat buldukça gösterdiklerini dile getirdi.

Afrika'daki Müslümanların baskı, zulüm ve apartheid rejimlerine karşı büyük bir direnç gösterdiğini söyleyen Hişam Nimetullah Efendi, "Afrikalı Müslümanlar, tarih boyunca ırkçı ve İslam karşıtı yaklaşımlara karşı mücadele etti. Güney Afrika’da Osmanlı'nın bir bireyi olarak gelen dedem Ebubekir Efendi ve ailesi de bu mücadelenin içinde yer aldı. Akıl almaz işkencelere katlanmak zorunda kaldı, çoğu başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı, kalanlar ise direnmeye devam etti" diye konuştu.

"Türkiye Afrika’da insani bir diplomasi yürütüyor"

Hişam Nimetullah Efendi, Türkiye’nin Güney Afrika'da etkili olmaya başladığını ve ülkesinin Türkiye ile çok daha yakın işbirliği tesis etmek istediğini belirtti.

Siyasi ve ticari olarak Güney Afrika'da etkili olan ülkelerin toplum bazında bir karşılık bulmadığını, ciddi bir güvensizlik olduğunu kaydeden Hişam Nimetullah Efendi, ülkede, Türkiye'ye karşı güven ve sempatinin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin sömürgeci bir tarihe sahip olmamasının önemine işaret eden Hişam Nimetullah Efendi, "Türkiye'nin sömürgecilik tarihi olmadığı için bu güvenirlilik algısı Güney Afrika halkında netlik kazanmış durumda. Dolayısıyla halk Türkiye'ye güveniyor ve her türlü işbirliğinin kurulmasını da istiyor. Şurası muhakkak ki Afrika kıtasında insancıl bir diplomasi yürüten tek ülke Türkiye ve Afrikalılar bunu çok net görüyor" diye konuştu.

Türkiye'nin Güney Afrika’da Çin ve ABD gibi güçlü olabilmesi için faaliyetlerini yoğunlaştırması gerektiğinin altını çizen Hişam Nimetullah Efendi şunları kaydetti:

"Güney Afrika zaten bu ilişkileri kurmaya hazır ve istekli. Güney Afrika'da Türkiye kültür elçisi gibi çalışıyorum. Bu bana büyük bir gurur veriyor. Eşimle beraber uzun yıllar öğretmenlik yaptık. Bu zamana kadar 50 binden fazla öğrencim oldu, onlara hep Türkiye'yi anlattım. Buradaki Osmanlı torunlarına bu elçilik görevinin verilmesi kesinlikle iki ülke ilişkilerine büyük katkı sağlayacak, iki ülke arasında bir köprü kuracaktır. Dışarıda özellikle Afrika kıtasında Türkiye algısı kesinlikle çok güçlü ve bunu duymak ve görmekten çok büyük bir gurur duyuyorum."

“Erdoğan Afrika kıtası için güvenilir lider”

Türkiye-Afrika ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük bir katkısı olduğuna değinen Hişam Nimetullah Efendi, şu değerlendirmede bulundu: "Hem Cumhurbaşkanı hem de Türk dış politikası Afrika’ya pragmatist yaklaşmıyor ve kazanç elde etme amacı gütmüyor. Sıradan Afrikalıların Batılı liderler için tek tanımları var o da 'fırsatçı.' Ben Türkiye’nin Afrika'da yürüteceği faaliyetlerle kıtaya büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye insani yardım konusunda çok güzel işler yapıyor. Fakir insanlara yönelik çok iyi çalışmaları var. Eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar konusunda güzel faaliyetler yürütüyor."