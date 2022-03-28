Osmanlı torunu Başkandan çetelere büyük darbe: 600 gözaltı!

Ulusal Sivil Polis (PNC) direktörü Mauricio Arriaza Chicas, basına yaptığı açıklamada ülke genelinde silahlı kuvvetlerin katılımıyla suç örgütlerine yapılan operasyonlarda 576 kişinin yakalandığını söyledi.

El Salvador Devlet Başkanı Naib Bukele de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece iki günde yaklaşık 600 kişinin yakalandığına dikkat çekerek 30 günlük OHAL'in daha da uzatılabileceğini ifade etti. Bukele, yakalanan çete üyelerine ilişkin, "Serbest kalacaklarını sanmayın" mesajını verdi.

Resmi verilere göre geçtiğimiz cuma günü 14, cumartesi günü de 62 cinayet işlendi.

Dikkat çeken cinayetlerin hemen ardından El Salvador'da anayasal güvenceleri kısıtlayan OHAL niteliğinde istisnai bir rejim yürürlüğe girdi. Bukele ayrıca, ülkedeki cezaevlerinde olağanüstü hal ilan etti.

İstisna rejiminde serbest örgütlenme, savunma hakkı, iletişim mahremiyeti ve 72 saatlik idari tutukluluk süresini 30 güne çıkarma gibi konular hiçbir gerekçe olmadan askıya alınabiliyor.

Cinayetlerin ardından Ulusal Sivil Polis ve El Salvador Silahlı Kuvvetleri üyelerinin, ülkedeki en tehlikeli mahallelerde devriye gezmeye başladığı belirtildi.

Kolluk kuvvetlerinin, son cinayet dalgalarını emretmekle suçlanan elebaşlarından birkaçını şimdiden yakaladığı belirtiliyor.