Ocak Partisi kimin? Ocak Partisi genel başkanı kim?

Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Mustafa Tekerek, yaptığı yazılı açıklamada Osmanlı Ocakları olarak siyasallaşma hareketi başlattıklarını daha önceki toplantılarda ve medyada duyurduklarını belirterek, “Osmanlı Ocakları olarak siyasi partimizin kurulmasındaki gayenin birleştirici, ayrışmadan uzak, Osmanlı'nın değerlerini ve siyasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti değerlerine ve ilkelerine bağlı gelişen dünya düzenine uygun siyasi bir parti oluşturmaktır” dedi.

Ocak Partisi çizgisi nedir?

Tekerek, “İçinde bulunulan bu siyasi süreçte halkın ayrıştırmalı bir siyaset görmenin yerine Osmanlı değerleri ve dünyaya entegre olmuş Türkiye Cumhuriyeti ışığında çözüm odaklı projeler geliştiren ve ülkemizi dünya devletleri ile yarışır hale getirmeyi amaçlayan bir siyasi parti görmek istiyor” dedi? Osmalı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat'ın Ocak Partisi Genel Başkanı olması bekleniyor. Kadir Canpolat, yeni parti kurma çalışmaları hakkında şunları söyledi: Osmanlı Ocakları olarak kendi siyasi partimizde siyaset yapıp devletimize ve devlet büyüklerimize olan saygımızı, sevgimizi devam ettireceğiz. Kuracağımız yeni parti ele Cumhurbaşkanı ittifakına desteğimiz devam ettireceğiz’ dedi.

Kadir Canpolat kimdir?

1980 Yılında Erzurum-Horasan ilçesi Çayır düzü köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman şerif beygu ilk okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimi Merkez Mecidiye İmam Hatip lisesini tamamladı. İmam Hatip öğreniminde Ülkü Ocakları ve Alperen Ocaklarını benimsemeye başladı. Aynı zamanda milli görüş çizgisinde çeşitli faaliyetlere katıldı.

Zamanın imam hatiplilere olumsuz süreci Üniversitede Güzel Sanatlar Müzik bölümüne katsayı ve puan kırma nedenleriyle kayıt yaptırdı ve başarılı oldu. Askerliğini İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye kışlası moral ekibinde taktir belgesiyle tamamladı. 2005 yılında hayalinde ki teşkilatın Osmanlı Ocakları dergisini çıkararak ülke gündemine, toplumsal olaylara müdahil oldu. Aslen Rize – Hemşinlidir. Hemşin’in ilçesinde bulunan orta köyde yaşayan son Osmanlı varlığından sonra sürgün edilmiş Osmanlı paşası Paşa Ali'nin torunu “Molla” Mevlitin öz torunlarından olan Kadir Canpolat Ankara ilinde Atılım Fakültesi Hukuk bölümü eğitimini tamamladı.