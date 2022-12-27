Osmanlı mutfağından portakallı zerde: Sarı renkli tatlılardan olan zerdeçallı zerde tarifi ve zerde tatlısının hikayesi

Zerde matem yemeği iken düğünlerin vazgeçilmezi oldu!

Bunun en önemli sebebi safranın güneşe ve altına benzeyen güzel sarı rengi idi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzadeleri Bayezid ve Cihangir'in 1539'daki sünnet düğününde ikram edilen yemeklerin kaydedildiği defterde vezirlere verilen ziyafet için yapılmıştır.

Osmanlı Mutfağından Portakallı Zerde Tarifinin Malzemeleri

6 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı mısır nişastası

4.5 adet kuru kayısı

1 yemek kaşığı kuru üzüm

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 portakal suyu ve kabuğunun rendesi

Yarım çay kaşığı zerdeçal renk vermesi için

Osmanlı Mutfağından Portakallı Zerde Tarifi'nin Yapılışı

Merhaba size osmanlı mutfağından çok hafif tadı damağınızda kalacak olan zerde tarifimi paylaşıyorum buyrun bu nefis tarifin yapımına geçelim

Ortaya büyüklükte bir tencereye su yıkanıp, süzülmüş pirinç eklenip, ocağa alınır.

Kaynamaya başlayınca üzerine rendelenmiş portakal kabuğu ve suyu şekeri iyice yıkanmış ve minik minik doğranmış kuru kayısı üzüm ve kuş üzümünü ekleyip pirinçler yumuşayıncaya yaklaşık 15. dakika kadar arada karıştırarak pişirilir.

Bu arada küçük bir kase içerisinde 2 yemek kaşığı nişasta ve yarım bardak su ile pürüzsüz olacak şekilde karıştırılır.

Tencereye yavaşça akıtılarak bir yandan hızlı bir şekilde karıştırılır.

4-5 dakika kadar pişirilir ve ocak kapatılır.

Servis edilecek kaplara paylaştırılır.

İyice soğuduktan sonra üzeri istenilen şekilde süslenip, servis edilir.

8-10 Kişilik; 5dk Hazırlık, 30dk Pişirme.

Zerde - Nefis Yemek

Zerde Tarifi İçin Malzemeler

(120 ml) 1 çay bardağı uzayan bir cins pirinç

(480 ml) 2,5 su bardağından biraz az kristal toz şeker

2 tepeleme yemek kaşığı nişasta

10 adet karanfil

1 çay kaşığı safran

Bir fiske tuz

2, 5-3 lt kaynar su

Süslemek için kuş üzümü, hindistan cevizi

Zerde Tarifi Nasıl Yapılır?

Pirinci yıkayın ve zerde yapacağınız tencereye alın. Bir fiske tuzla birlikte 2 su bardağı kaynar su ekleyerek, çok kısık ateşte haşlamaya bırakın. Ara sıra karıştırarak pirinçleri kontrol edin. Yeterli değilse, kaynar su ekleyin.

Diğer yanda 10 adet karanfili yıkayın ve bol miktar suyla birlikte cezvede kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan itibaren 10 dk sonra ateşten alın.

Pirinçleri kontrol ettiğinizde tamamen pişmiş, nişastasını salarak uzamış bir hal alınca, karanfilli suyu tencerenin içine süzün. Zerdenin suyunu 2 litreye tamamlayın. Ben ölçülü tencere kullandığım için bunu yapmam kolay oldu. Ancak ölçüsüz tencere kullanıyorsanız, size önerebileceğim şey, karanfilli suyu ekledikten sonra, pirinçli suyu ölçerek başka bir tencereye almanız ve bunun üzerine kaynar su ekleyerek 2 litreye tamamlamanız. Bunu yaparken yanmamak için çok dikkatli olmalısınız.

Zerde bir yandan kısık ateşte pişmeye devam ederken, diğer yanda bir kasenin içine aldığınız nişastaya (1/2 cup) 1 çay bardağı su ekleyerek bulamaç haline getirin.

Zerdeye eklerken topaklanmaması için, zerdeden alacağınız bir kepçe karışımla bulamacı biraz açın. Bu karışımı ve safranı tencereye ekleyerek, homojenleşip tamamen kıvam alana kadar zerdeyi karıştırın. Son olarak şekeri ekleyin ve eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Şeker tamamen eriyince, tencereyi ocaktan alın ve üzeri açık olarak 5 dk kadar dinlenmeye bırakın.

Kuş üzümlerini yıkayıp kurulayın. Dinlenmiş zerdeyi tatlı veya dondurma kaselerine alın ve soğumaya bırakın. Tamamen soğuyup üzeri katmanlaşan zerdeleri, kuş üzümü ve hindistan cevizleriyle süsleyin.

Muğla Usulü zerde

Düğün yemekleri masaya geldiğinde Zerde tatlısı en son yendiği için masanın en köşesinde tutulur. Başka masalarda oturanlar muziplik olsun diye kimseye belli etmeden zerde tatlısını çalarlar. Masasından zerde tatlısını çaldıran grup tekrar zerde siparişi vermek zorunda kalır. Buna düğünlerde” zerde çalma” denir

ZERDE TARİFİ:

Malzemeler

1 Su bardağı pirinç

2 su bardağı toz şeker

10 Bardak su

Dövülmüş karanfil

Damla sakızı

GELENEKSEL MUĞLA ZERDESİ

Hazır zerde tatlısı yapmak isteyenler için

Zerdeçal tatlısı

Zerde Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Su ve pirinç bir tencereye alınarak yaşlanmaya bırakılır.

Pirinçler iyice haşlanınca şeker, safran, güldüğü, dolmalık fıstık, kuş üzümü eklenir, biraz kaynatılır.

1 çay bardağı su ile nişasta eritilir ve tencereye eklenir.

2-3 dk daha kaynatılıp kaselere pay edilir. Afiyet olsun.

Not: Geleneksel zerde tatlısında nişasta kullanılmaz.Yapılışı:1 bardak pirinç 10 bardak su ile tencerede kaynatılır.Toz şeker ilave edilir.Pirinçler yumuşadıktan sonra damla sakızı ilave edilip kaynatılır. Kıvama gelmesi sağlanır. Diğer yandan tabakların dibine dövülmüş Karanfil serpilir. Kıvama gelen zerde tatlısı, dövülmüş karanfil serpilen tabaklara sıcak halde dökülür.

Birçok kişi zerde tatlısının nasıl hazırlandığını hangi malzemelerin gerektiğini araştırıyor.

Tam ölçülü zerde tarifi

Malzemeler:

2 Türk kahvesi fincanı pirinç

3 çay bardağı şeker

6 su bardağı su

1 tutam safran

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı çam fıstığı

Üzeri için:

Kuş üzümü

Çam fıstığı

Zerde nasıl yapılır?

Öncelikle pirinçleri yıkayarak başlayın. Pirinçlerin nişastasının tamamen akması gerekiyor.



Pirinç, şeker ve suyu tencere alın ve kaynamaya bırakın.

Safranı bir Türk fincanı kahvesi sıcak suyun içerisine atın.

Nişastayı da bir Türk fincanı kahvesi sıcak suyla açın.

Pirinçler yumuşayınca tencereye safran, kuş üzümü, fıstık, zerdeçal ve nişastayı ekleyin.

Zerde kıvam alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

30-35 dakika sonra boza kıvamına gelen zerdenin altını kapatın.

Tatlınızı sıcakken kaselere bölüştürün.

Zerde soğuduktan sonra üzerini süsleyip buzdolabına kaldırın.

Tatlınızı birkaç saat sonra ikram edebilirsiniz.