Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu

Gübretaş, Jorc standartlarına göre maden kaynağı ve cevher rezervini güncelleyerek, söğüt altın madeni projesinin potansiyelini teyit etti.

Bu proje, ulaşım bakımından elverişli bir bölgede olan, Türkiye'deki en yüksek metal tenörlerinden birine sahip daha işletmeye alınmamış altın madeni projelerinden bir tanesidir.

Çalışmalar sonucunda, Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ile Korudanlık maden yataklarının birleştirilerek maden kaynakları tahmini 3,50 Milyon ons (9.48 Mt @ 11.5 g/t Au) altın değerine sahiptir.

Söğüt Altın Madeni Projesi'nin Akbaştepe ile Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri faaliyeti neticesinde de 1,92 Milyon ons altın ile 152 bin ons gümüş değerine çıkmıştır.

Yaklaşık 8,6 g/t altın ile 0,7 g/t gümüş değerinde olan 6,93 Mt maden rezervlerinin dağılımı karşımıza şu şekilde çıkıyor :

0.62 Milyon Ons Görünür Maden Rezervleri (10 g/t altın ile 0,6 g/t gümüş barındıran 1,91 milyon ton), 1,30 Milyon Ons Muhtemel Maden Rezervleri (8,1 g/t altın ve 0,2 g/t gümüş içeren 5,02 milyon ton)

Sıklaştırma ile yayılma sondaj çalışmaları ile maden rezervinin kritik miktarda artırılması olanağı sunmaktadır.

Maden Rezervleri için belirtilen 15 senelik maden ömrü ile tavsiye edilen 0,72 milyon ton/sene birleştirilmiş cevher işleme kapasitesine sahiptir.

Açık ocak ile yeraltı madencilik faaliyetleri için tavsiye edilen madencilik modelleri, katlar arasında göçertmeli üretim yolu kullanılarak kes ile doldur sistemlerini yüksek verimlilik ile birleştirmesini temin etmektedir.

Gübretaş'ı var olan kuvvetli altın fiyat döngüsünde oldukça uygun bir yere taşımaktadır.

Kaynak Tahminleri ve Maden Rezervleri RPMGlobal Türkiye Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ("RPMGlobal" ya da "RPM") bünyesinde yer alan yetkin şahıslar aracılığıyla, Avustralasya Koduna uygun bir şekilde maden arama sonuçlarının, maden kaynakları ile maden rezervlerinin raporlanmasıyla ilgili JORC Kodu (2012 Versiyonu) ("JORC") tavsiyelerine uygun bir şekilde ve Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodunu (UMREK) kaynak alınarak bağımsız bir şekilde hesaplanmıştır.

Cevher Rezervleri (JORC) ile Maden Rezervleri (UMREK) tabirleri işbu Beyan çerçevesinde konusu geçen kodlarda yer alan anlamlarıyla kullanılmaktadır.