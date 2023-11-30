Osmanlı mermerleri kriz çıkardı! Yunan basınından ağza alınmayacak manşetler
Yunanistan'dan İngiltere'ye götürülen 'Elgin Mermerleri' İngiltere ve Yunanistan arasında kriz çıkardı. Yunan basını İngiltere Başbakanı Sunak için demediğini bırakmadı.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Atina'dan İngiltere'ye götürülen "Elgin Mermerleri" İngiltere ile Yunanistan arasında diplomatik çatışmaya yol açtı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile planlanan görüşmesini Elgin Mermerleri tartışması nedeniyle son anda iptal etti.
Miçotakis, görüşmenin aniden iptal edilmesinden büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve Sunak yerine Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile ayarlanan alternatif görüşme teklifini de reddetti.
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Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada, Miçotakis'in İngiltere ziyareti sırasında Parthenon Heykelleri konusunu gündeme getirmeyeceğine dair Yunan hükümetinden güvence aldıkları inancı dile getirildi.
Yunan medyasından ağza alınmayacak başlıklar
Sunak'ın görüşmeyi iptal etmesinin ardından İngiltere Başbakanı hakkında sert haberlere imza attı. Yunan basınında kriz "Sunak… Erdoğan’ın yeniçerisi", "Britanya’nın fare suratlı başbakanı", “Ayıp sana Mr Sunak” ve hatta Kafir, alçak, bücür gibi manşetlerle sunuldu.
Kaynak: Odatv
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