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Osmanlı kültürüyle Akçakoca meydanı ziyaretçilerini bekliyor

Açık hava müzesi niteliğindeki Akçakoca Osmanlı Meydanı, Kayı Boyundan Osmanlı’ya kadar içinde yer aldı kültür anıtlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerini bekliyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:55
Osmanlı kültürüyle Akçakoca meydanı ziyaretçilerini bekliyor

Açık hava müzesi niteliğindeki Akçakoca Osmanlı Meydanı, Kayı Boyundan Osmanlı’ya kadar içinde yer aldı kültür anıtlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerini bekliyor.


İzmit’in tarihinin yeniden yaşatılması ve tarih turizmine kazandırılması amacıyla önemli bir yere sahip olan Akçakoca Osmanlı Meydanı, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin görmeden ayrılmadıkları bir yer haline geldi. Açık hava müzesi niteliğindeki meydan, öğrencilerin geçmişlerini öğrenebilecekleri bir okul özelliği de taşıyor. Devlete, topluma ve dine önderlik yapmış önemli şahsiyetlerin rölyef, baskı ve öğütlerine yer verilen meydan, müzeyi andıran bir yapıya sahip.


Osmanlı’nın değerlerini, kültürünü gösteren rölyef, tablo, heykel ve baskılarla donatılarak müze gibi olan Akçakoca meydanında dinlenme fırsatı bulan ziyaretçiler, muhteşem manzara eşliğinde İzmit’in güzelliğini görme fırsatı da buluyor. Meydanda ayrıca misafirler için ‘Kayı Boyu Günlük Yaşam Alanı’ bulunurken burada Kayı Boyunda yaşayan bir ailenin bir gününde neler yaşadığını gösteren heykeller ve yaşam alanlarını bire bir sunan yapılar bulunuyor.


Akçakoca meydanında sanatsal çalışmalar da yer alıyor. Sanatsal çalışmalarla Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Haymana Hatun gibi devlete, topluma ve dine önderlik yapmış önemli şahsiyetlerin rölyef, baskı ve öğütleri yer alıyor. Meydandaki Kuruluş Yolculuğu Sanat çalışmalarıyla toplumsal bilinçlenme, geçmişi bir görsel tarih olarak gelecek nesillere aktarılıyor. Çevre düzenleme çalışmalarıyla meydana adını veren Akçakoca Bey’in heykeli de dikildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:55
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