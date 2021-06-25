Osmanlı korkusu Bush’ları kudurttu ABD’li siyasi artıklar ve FETÖ’cü hainler, güçlenen Türkiye’yi durdurmak için dernek kurdu

Hasan Eğrigöz Ankara

El altından işgal ettiği topraklarda, “Demokrasi getireceğiz” diyerek mazlumların kanını emen emperyalistlerin yeni hedefi güçlenen Türkiye. Yerli ve milli hamleleri ile uluslararası arenada söz sahibi olan Türkiye’den rahatsızlık duyan karanlık eller, tek çatı altında birleşerek, her alanda dünyaya insanlık dersi veren Türkiye’ye sözde “demokrasi getirme” amacındalar. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlarından John Bolton, FETÖ’den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir ve George Walker Bush’un kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush bir araya gelerek, “Türkiye’ye demokrasi getirme” vaadi sunan bir dernek kurdular.

Hasan Turan: ABD, kaybolan egemenliğini diriltmek istiyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Kendini dünyanın jandarması olarak gören ABD eski alışkanlıklarını sürdürmek, kaybolan egemenliğini yeniden güçlendirmek istiyor. ABD’nin daha önce demokrasi götürdüğü ülkelerin durumu malumdur. Bunlar kendi çıkarları doğrultusunda bir yönetim olmadığında veya çöreklenecek bir fayda-enerji, petrol, doğalgaz olduğunda oraya hemen ‘demokrasi götürme’ telaşına düşerler. Bugün Irak’ın, Suriye’nin, Libya’nın ve hatta Mısır’ın hali ortadadır. Son 20 yıldır müdahale edebilme gücü kırılan ABD, dirayetli bir liderin yönetiminde kendi ayakları üstünde durabilen bir Türkiye’nin olmasından rahatsızlık duyuyorlar. ‘Bizim çocuklar’ dedikleri kesimde etkisiz ve güçsüz olunca iş kendilerine kalmış. Ama Türkiye; Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir güce boyun eğmeyecektir. Siyasi ve ekonomik baskılarına, manipülasyonlarına ve hatta açık tehditlerine karşı koyacak gücümüz ve kararlılığımız vardır. 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi 5. Kol faaliyetleriyle, itibar suikastlarıyla yapmak istiyorlar. Milletin güvenini ve seçmenin oyunu alamayan malum çevrelerde onlarla birlikte hareket etmeye ne yazık ki çok teşneler. Erken seçim çağrılarından, ‘saray’, ‘diktatör’ retoriklerine kadar hepsi bu Türkiye karşıtı cephenin tedavüle soktuğu yalan tezviratlardır. Aktif siyaseti bırakan arkadaşlarımızın da ABD’de yaşanan insan hakları ihlallerini ve örselenen demokrasiyi izlemek ve raporlamak üzere benzeri bir dernek kurmalarının yerinde olacağı kanaatindeyim.”

Murat Şahin: Artık ABD’den kumandalı bir Türkiye yok

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin de, şu değerlendirmede bulundu: “Şimdi eski Türkiye olmadığını onlar da biliyorlar. Eskiden tabii dışarıdan icazetle, Amerika’dan kumandalı bir Türkiye vardı ama Elhamdulillah sayın Cumhurbaşkanımızın mihmandarlığında öyle bir Türkiye kalmadı. Onlar ister dernek kursunlar, ister platform kursunlar, isterse topu gelsin bizim ülkemizin dirilişine, bizim ülkemizin demokrasi anlayışına asla müdahale edemeyecekler. Türkiye Cumhuriyeti devleti artık kendi başına, demokrasisini diriltmiş, çok iyi ve güçlü bir şekilde 2023’e doğru devam etmektedir. Bu aşamada tabii gerek ABD’deki eski başkanlar, gerekse de yurtdışındaki sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ‘Dünya beşten büyüktür’ ibaresiyle o beş tane ülkenin artık baskısı altında, icazeti altında bir Türkiye yok. Osmanlı’nın ayak sesleri geliyor, Osmanlı’nın ayak sesleri duyuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı da biz ‘Son Osmanlı’ olarak adlandırıyoruz.”

