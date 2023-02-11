  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Osmaniye'ye gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımı sürüyor
Gündem

Osmaniye'ye gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'ye Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardım malzemeleri, depolarda tasnif edilerek depremzedelere dağıtılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 10:36:00 -
Osmaniye'ye gönderilen yardım malzemelerinin dağıtımı sürüyor

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 6 Şubat'tan bu yana yurt genelinde düzenlenen kampanyalar kapsamında Osmaniye'ye binlerce tır dolusu insani yardım ulaştırıldı.

Gıda, giyim, battaniye, temizlik ürünleri, ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemeleri tırlardan indirilerek Organize Sanayi Bölgesi'ndeki büyük ölçekli depolara konuluyor.

Yardımlar, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından gençlerin yardımıyla tasnif edilerek istifleniyor.

Kentte belirlenen merkezlere gönderilen malzemelerin depremzedelere dağıtımı AFAD nezaretinde yapılıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23