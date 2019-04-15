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Osmaniyeli gencin gelin arabasını gören dönüp bir kez daha baktı

Osmaniyeli genç, 1978 model Renault 12 Toros marka otomobili limuzine çevirip gelin arabası yaptı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:06
Osmaniyeli gencin gelin arabasını gören dönüp bir kez daha baktı

Osmaniyeli Mami Emen arkadaşıyla birlikte 1978 model Renault 12 Toros marka otomobili ortadan ikiye bölüp demir profillerle uzatarak limuzine çevirip düğünü için gelin arabası yaptı.

Orta bölüm uzatıldı

Osmaniye'de müstakbel eşi Eylem Emen ile düğün yapıp dünya evine giren damat Mami Emen, çocukluk hayali olan limuzinden gelin arabasını kendi yaptı. Düğün günü kiralayacağı bir limuzin bulamayan Mami Emen arkadaşı Sefa Kındır ile kolları sıvadı. 3 bin 500 TL'ye Renault 12 Toros marka bir otomobil alan Mami Emen bu otomobili limuzün görünümüne çevirmeye karar verdi. Osmaniye sanayisinde bir kaportacıda ikiye kestirilen Toros marka otomobilin orta bölümü 2 metre demir profillerle uzatıldı.

Trafiğe çıkış izni verilmedi

Otomobil uzatıldıktan sonra camları için pencere camı kullanıldı, içerisine ek koltuklar yerleştirilip led ışıklar takıldı. Tüm imkansızlıklara rağmen 3 günde limuzin görünümüne kavuşan Renault 12 Toros marka otomobil düğün günü gelin arabası olarak itinayla süslendi. Ancak otomobilin trafiğe çıkmasına izin verilmeyince çekici çağrılarak gelin arabası olarak süslenen Toros limuzin çekiciye yüklendi. Çekiciye yüklenen otomobil düğünün yapılacağı alana getirildi. Damat Mami Emen ve gelin Eylem Emen burada gelin arabasının içine binip ardından düğünün yapılacağı düğün salonuna geçtiler. Düğünden sonra gelin ve damat tekrardan limuzine çevrilen otomobile bindiler. Ardından da otomobil tekrardan çekiciye yüklendi.

"3 bin 500 TL'ye aldık"

Bir hayalinin gerçek olduğunu belirten Mami Emen, "Düğün günü kiralayacağımız bir limuzin bulamadık. Gerçi çok pahalıydı kiralama fiyatları. 3 bin 500 TL'ye Toros otomobili aldık. Arkadaşım Sefa Kındır ile birlikte sanayide otomobili bu şekilde limuzine çevirdik. Çekicinin üzerinde böyle bir arabada ilk defa bir gelin gidecek" dedi.

"Türkiye'de bir ilk oldu"

Arkadaşının düğünü için limuzin yapan Sefa Kındır ise "Bir limuzin yaptık düğünde kullanmak için. Hemde youtube videosu çekmek için. Bunu da gerçekleştirdik. Arabayı süsledik. Arabanın trafiğe çıkmasına trafik polisleri izin vermedi. Bizde çekici üzerinde düğün salonuna getirdik. Türkiye'de bir ilk oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:06
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