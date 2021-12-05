Osmaniye'deki yangın söndürüldü
Osmaniye'de öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle fazla büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyü henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin karadan ve 1 yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.