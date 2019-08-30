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Osmaniye'deki terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ileri sürülen zanlıların gözaltına alınması, otomobilde ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatın bulunma anının görüntüleri paylaşıldı

30 Ağustos 2019 Cuma 15:45
Osmaniye'deki terör operasyonu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ileri sürülen zanlıların gözaltına alınması, ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatın bulunma anının görüntüleri paylaşıldı.

Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülere, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Ağustos'ta Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine durdurulan otomobilin aranması, şüphelilerin gözaltına alınması yansıyor.

Görüntülerde otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilmiş patlayıcı madde, tabanca mühimmatın bulunması ile zanlıların adliyeye getirilişleri yer alıyor.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Ağustos'ta Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurmuştu. Yapılan aramada 5 kilogram patlayıcı madde ve yapımında kullanılan malzeme, 1 tabanca, bu silaha ait susturucu, 10 susturucu takma aparatı, 3 şarjör ve 48 mermi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, terör örgütü "PKK/KCK'ya üye olma, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:45
  1. Görüntü
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  3. PKK
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