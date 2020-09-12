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Aktüel Osmaniye'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Aktüel

Osmaniye'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 07:48:31 -
Osmaniye'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

İlçeye bağlı Zindağan Nacar mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Yangına 6 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı, iş makineleri, 40 orman işçisi ile müdahale ediliyor.

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