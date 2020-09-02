Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 gram eroin ile 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.