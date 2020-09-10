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Aktüel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı
Aktüel

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:19:34 -
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen kişilere yönelik 1-8 Eylül'de düzenlediği operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla diğerleri de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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