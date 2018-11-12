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Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi

Osmaniye'de, bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:09
Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar kırsalında tespit edilen sığınakta toprağa gömülü 65 kilogram TNT, patlayıcı düzenekleri ile çok miktarda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:09
  1. pkk
  2. pkk patlayıcı

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