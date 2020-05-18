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Osmaniye’de terör örgütü El Kaide zanlısı tutuklandı

Osmaniye’de, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu ve Afganistan’da örgütün silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Lübnan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:42:45 -
Osmaniye’de terör örgütü El Kaide zanlısı tutuklandı

Osmaniye’de, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu ve Afganistan’da örgütün silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Lübnan uyruklu şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, Afganistan-Pakistan sınırında 2006-2011 yıllarında silahlı terör örgütü El Kaide içerisinde üst düzey silah, bomba, füze eğitimi alarak faaliyet gösterdiği tespit edilen, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Lübnan uyruklu H.A 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan operasyon sonucu yakalandı.


Gözaltına alınan H.A. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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