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Osmaniye’de silahlı kavgada baba ile kızı yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:33:16 -
Osmaniye’de silahlı kavgada baba ile kızı yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ile kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde, aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen C.D. (55) ile eniştesi Sabri T. (59) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.D, tabancayla Sabri T. ve kızı Selin T'ye (19) ateş etti. Yaralanan baba ile kızı, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selin T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan C.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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