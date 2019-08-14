Osmaniye'de otomobil, tankere çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde E90 Otoyolu Şekerdere Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Bilben (40) yönetimindeki 61 DT 233 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 FK 838 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Takla atan otomobil, refüjdeki çelik bariyere çarpıp, ters döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muzaffer Bilben ile otomobildeki eşi Mehtap (41) ve çocukları Yakup (15) ile Emine Eylül Bilben (4) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yarılılardan Yakup ve Emine Bilben kardeşlerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.