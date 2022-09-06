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Yerel Osmaniye’de otomobil motosiklete çarptı
Yerel

Osmaniye’de otomobil motosiklete çarptı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 01:08:00 -
Osmaniye’de otomobil motosiklete çarptı

Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 DY 441 plakalı otomobil seyir haindeyken aynı yönde seyreden O.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan A.K. isimli şahıs yol kenarına savrulurken yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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