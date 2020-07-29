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Aktüel

Osmaniye'de otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:02:31 -
Osmaniye'de otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Muhammet Peksoy idaresindeki 46 N 4650 plakalı otomobil, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Çam'a (47) çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü ile otomobildeki 11 yaşındaki Buğlem Sare Peksoy yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan bisiklet sürücüsünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin bisiklete çarpması yer alıyor.

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