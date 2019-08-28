0553 313 94 23

Osmaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Sülemiş Ormanlığı’nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:44
Osmaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Sülemiş Ormanlığı’nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Kadirli şehir merkezi Cemalpaşa Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yanında bulunan Sülemiş Ormanlığı’nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına iki farklı yerden müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu Sülemiş Ormanı’nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB AÖL sınava nerede ve hangi derslerden gireceğim?
    1. MEB AÖL sınava nerede ve hangi..
    2. Elazığ’da tarihi“pirinç fresk" ele..
    3. Fas'ta tartışmalı eğitim reformu..
    4. Osmaniye’de orman yangını büyümeden..
    5. 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer..
    6. Özgener’den "Orman yangınlarına hep..
    7. AÖL öğrenci kimliği almak istiyorum,..
    8. Lübnan ordusu İsrail İHA'sına ateş açtı
    9. Tenis: ABD Açık
    10. Hatayspor, Giresunspor maçı..
    11. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlı..
    12. Somaspor kupada penaltılarda güldü
    13. "Hakem Kurulu beklentileri boşa..
    14. Kocaeli'de silahlı kavga: 4 yaralı
    15. Kadına şiddet sadece sokaklarda değil!..
    16. Çavuşoğlu-Reinsalu ortak basın..
    17. AEK, Trabzonspor maçına hazır
    18. Rusya'dan Türk astronotu açıklaması!
    19. AÖL 2019 kayıt yenileme ücreti hangi..
    20. Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’