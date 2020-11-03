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Aktüel Osmaniye'de Kovid-19 nedeniyle bir mahalle ve site karantinaya alındı
Aktüel

Osmaniye'de Kovid-19 nedeniyle bir mahalle ve site karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:27:57 -
Osmaniye'de Kovid-19 nedeniyle bir mahalle ve site karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir mahalle ve bir sitede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 bloktan oluşan bir sitede, 10 pozitif vaka ve 47 temaslı kişi tespit edildiği belirtildi.

Sitenin 3 bloğunun da karantinaya alındığı bildirilen açıklamada, giriş ve çıkışların da sınırlandırıldığı duyuruldu.

Düziçi Kaymakamlığının yazılı açıklamasında da Ellek Beldesi Soylar Mahallesi'nin karantinaya alındığı, bölgeye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.

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