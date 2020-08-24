  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Osmaniye'de karantinadaki vatandaşlar denetim ekiplerince kontrol ediliyor
Aktüel

Osmaniye'de karantinadaki vatandaşlar denetim ekiplerince kontrol ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:22:14 -
Osmaniye'de karantinadaki vatandaşlar denetim ekiplerince kontrol ediliyor

OSMANİYE (AA) - İçişleri Bakanlığının "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında Osmaniye'de de oluşturulan Mahalle Denetim Ekipleri, kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşların kontrolünü sürdürüyor.

Aralarında polis, okul müdürü, muhtar ve din görevlisinin yer aldığı ekipler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bulaşı olan ya da bulaş riski bulunan, karantinada evinde olması gereken vatandaşlar için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında oluşturulan ekipler maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak, izolasyon sürecindeki vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Osmaniye 112 Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadelede bireysel tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Sisteme kayıtlı 881 kişiden oluşan Mahalle Denetim Ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Arık, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapmış olduğumuz denetimlerde vatandaşlarımızın evlerinde olduğunu ve belirlenen kurallara riayet ettiklerini gördük. Bizler de kendilerine tavsiyelerde bulunduk. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizdeki tüm imkanlarla hizmet etmeye devam ediyoruz. Lakin bireysel tedbirler ne kadar sıkı olursa bu süreç o kadar erken sona erecektir."

Arık, karantinada olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin yardıma koştuğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed tatil için Türkiye’de!
Gündem

Esed tatil için Türkiye’de!

Suriye’deki katil rejimin diktatörü Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul'da tatil yapan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra Bodrum'a g..
Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Siyaset

Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...
Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!
Dünya

Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı sözde ordunun sözcüsü Ahmed Mismari, ateşkesin sağlanmasın ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin saldırı ha..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı