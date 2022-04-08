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Yerel Osmaniye’de, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi
Yerel

Osmaniye’de, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi

Bir iş yerinin deposuna yapılan baskında, yurtdışından kaçak yollarla getirilen 185 araç motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. isimli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 15:14:00 -
Osmaniye’de, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi

Osmaniye’de, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki bir depoda kaçak araç motorları bulunduğu ihbarını aldı.

1 kişi gözaltına alındı

Çalışmaların ardından, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Yapılan baskında, olaylar bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli M.K.'yi gözaltına alındı.

Farklı marka 185 motor ele geçirildi

İş yerinin deposunda yapılan aramada, yurtdışından yasa dışı yollarla getirilen farklı markalarda 185 araç motoru ele geçirildi.

Motorların piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirlendi. Hakkında adli işlem başlatılan M.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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