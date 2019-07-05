Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı Örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kadın şüpheli yakalandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün il kadın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekip, örgütün kadın yapılanması içerisinde sohbetlere katıldığı,örgüte sadaka, kurban adı altında para yardımı yaptıkları öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Şüpheliler C.Ç, U.Y, Ş.K, Ç.E, H.K. ve Z.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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