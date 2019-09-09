Osmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ali Gönüler idaresindeki .. .. .. plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Kümbet köyü yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen .. .. .. otomobille çarpıştı. Yolda ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor Kaza yapan araçlara, Yunus Fındık'ın kullandığı 80 KB 265 plakalı otomobil de çarptı. Üç aracın karıştığı kazada sürücü Ali Gönüler (35) ile yanında yolcu olarak bulunan Kadir Gönül (13) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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