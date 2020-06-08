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Aktüel

Osmaniye'de dernekte horoz dövüştüren 33 kişiye sosyal mesafe cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:52:25 -
Osmaniye'de dernekte horoz dövüştüren 33 kişiye sosyal mesafe cezası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde horoz dövüştürülen dernekteki 33 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine Düziçi Asil Horozlar Kanatlı Hayvanlar Yetiştirme ve Yaşatma Derneğine operasyon düzenledi.

Dernekteki 33 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Dernek yöneticisi 5 kişi hakkında kumar oynattıkları gerekçesiyle adli işlem başlatan ekipler, dövüştürülen 13 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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