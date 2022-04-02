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Yerel Osmaniye'de çıkan orman yangınına İtfaiye müdahale ediyor
Yerel

Osmaniye'de çıkan orman yangınına İtfaiye müdahale ediyor

Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 16:04:00 -
Osmaniye'de çıkan orman yangınına İtfaiye müdahale ediyor

Merkeze bağlı Bahçe köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'yi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, rüzgar ve sıcak hava nedeniyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.

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