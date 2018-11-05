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Osmaniye'de CHP'li Belediye Başkanı istifa edip AK Parti'ye katıldı

Toprakkale ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Demirci, partisinden istifa ederek törenle AK Parti’ye katıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:49
Osmaniye'de CHP'li Belediye Başkanı istifa edip AK Parti'ye katıldı

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu başkanlığında Cebelibereket Kültür Merkezi’nde AK Parti Osmaniye İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor ve ilçe teşkilat başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

AK PARTİ'YE KATILDIĞINI AÇIKLADI... Yapılan tören sonunda CHP’li Toprakkale ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Belediye Başkanı Demirci’ye parti rozetini AK Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu taktı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:49
  1. Çankırı
  2. CHP
  3. AK Parti
  4. Osmaniye
  5. Toprakkale

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