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Aktüel Osmaniye'de bir sokak karantinaya alındı
Aktüel

Osmaniye'de bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:18:34 -
Osmaniye'de bir sokak karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir sokakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Ocak Mahallesi Şehit Savaş Gürlek Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildiği bildirildi.

Sokağın İl Hıfzıssıhha Kurulunca, karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez ilçe 7 Ocak Mahallesi Şehit Savaş Gürlek Sokak'ta koronavirüs tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında, pozitif vakalar ve temas öyküsünün olması nedeniyle, bulaşın önlenmesini sağlamak halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla, Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 03.09 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Şehit Savaş Gürlek Sokak'ın Akyar Caddesi Karataş Konutları bitiminden Doktor Mahmut Kobaner Caddesi'ne kadar ve 17 nolu ASM arasındaki Karanfil Apartmanı'nın önünden geçen ara yol dahil olmak üzere giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verilmiştir."


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