Osmaniye'de ayağını silaj makinesine kaptıran kişi yaralandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ayağını silaj makinesine kaptıran kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Kanlı (44), çevre yolunda tamirini yapmaya çalıştığı silaj makinesine ayağını kaptırdı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, makinenin bir bölümü kesilerek Kanlı'nın ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralanan Kanlı, sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.