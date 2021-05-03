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Osmaniye'de 9 Afganistanlı yakalandı
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Gündem Osmaniye'de 9 Afganistanlı yakalandı
Gündem

Osmaniye'de 9 Afganistanlı yakalandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan giren 9 Afganistanlının yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 12:59:00 -
Osmaniye'de 9 Afganistanlı yakalandı

Osmaniye'de 3 araçta yurda kaçak yollardan giren 9 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye - Gaziantep kara yolundaki uygulama noktasında iki şehirlerarası yolcu otobüsü ile bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçlardaki yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, 9 Afganistanlının yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Afganistanlıların organizatörlere 2 biner dolar vererek Van üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.

Araçları kullanan 3 şoför gözaltına alındı.

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