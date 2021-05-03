Osmaniye'de 9 Afganistanlı yakalandı
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan giren 9 Afganistanlının yakalandığı bildirildi.
Osmaniye'de 3 araçta yurda kaçak yollardan giren 9 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye - Gaziantep kara yolundaki uygulama noktasında iki şehirlerarası yolcu otobüsü ile bir ticari taksiyi durdurdu.
Araçlardaki yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, 9 Afganistanlının yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Afganistanlıların organizatörlere 2 biner dolar vererek Van üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Araçları kullanan 3 şoför gözaltına alındı.