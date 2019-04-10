Osmaniye'de 5 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'de hakkında 9 ayrı suçtan toplam 45 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır her yerde aranan A.A. (41) jandarma tarafından yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'tehdit ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'birden fazla kişi ile tehdit', 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma', 'yaralama' ve 'nitelikli yağma' gibi 9 ayrı suçtan hakkında 45 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari A.A.'nın kent merkezinde olduğunu belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla A.A. yakalandı. 2014 yılından bu yana hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.