  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 2020

2020 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi taban puanı | Üniversite sınavı sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak. Adaylar ise hayallerindeki üniversite ve bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi üniversite taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:18:00 -
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 2020

Üniversite sınavı haziran ayının 27 ve 28’inde yapıldı. Sınavların ardından gözler sonuçlarını açıklanacağı tarihe çevrildi. 28 Temmuz Salı günü sınav sonuçları açıklanacak. Öğrenciler eğitim hayatlarını sürdürmek istedikleri okul ve bölümlerin taban puanları, başarı sıralamasını araştırmaya başladı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 2020

Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde okumak isteyenler bölüm puanlarını inceliyor.

 

Üniversite kontenjanları 2020
Üniversite kontenjanları 2020

Eğitim

Üniversite kontenjanları 2020

Mühendislik programlarının kontenjanı
Mühendislik programlarının kontenjanı

Eğitim

Mühendislik programlarının kontenjanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020
Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı