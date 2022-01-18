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Eğitim Osmaniye hangi ilçeler okullar tatil? Osmaniye Valiliği açıklama okullar var mı 19 Ocak
Eğitim

Osmaniye hangi ilçeler okullar tatil? Osmaniye Valiliği açıklama okullar var mı 19 Ocak

19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi Osmaniye | Osmaniye’nin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili veriyor. Bu sebeple hangi ilçelerde okulların tatil olduğu merak konusu. Peki, Osmaniye yarın okullar tatil mi? Hangi illerde ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-01-18 22:20:00 -
Osmaniye hangi ilçeler okullar tatil? Osmaniye Valiliği açıklama okullar var mı 19 Ocak

Osmaniye’de kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle hangi ilçelerde okulların tatil olacağı merak konusu. Peki, Osmaniye hangi ilçelerde kaç gün okul tatil?

Osmaniye hangi ilçeler okullar tatil? Osmaniye Valiliği açıklama okullar var mı 19 Ocak

Osmaniye'nin 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde öğleden sonra başlayan ve akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Belediye ve Karayollarına bağlı ekipler, ana arterlerin kar nedeniyle trafiğe kapanmaması için çalışma başlatırken, kış lastiği ve zincir kullanmayan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bahçe ve Hasanbeyli'de ilçe merkezi ve bağlı köylerde yüz yüze eğitime 19 Ocak Çarşamba ara verildi.

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