Osmangazi’de Ramazan Denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında fırınlar başta olmak üzere tatlı imalathaneleri ve satış noktalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde ekipler, işletme ruhsatlarından imalathanelerin hijyen koşullarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide üretimi yapan fırınları, tatlı imalathanelerini ve satış noktalarını denetleyen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyen koşullarını, ekmek ve pidelerin de gramajını kontrol etti. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle denetimlere başlayan ekipler, çalışanların kılık ve kıyafetinden bone takılıp takmadıklarına kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdi. İmalathanelerin mutfağında da denetim yapan ekipler, sağlık koşulları açısından gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Ekipler, artan hava sıcaklıklarını da göz önüne alarak gerekli uyarılarda bulunurken, ürünlerin saklanma koşulları da kontrol edildi. Birçok işletmenin hijyen ve üretim kurallarına uyduğu belirlenirken, kurallara uymayan fırın ve tatlı imalathanesi ile satış noktaları hakkında gerekli uyarılar yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yıl içerisinde periyodik olarak devam eden denetimleri, Ramazan ayında sıklaştırdıklarını belirterek, “Zabıta ekiplerimizin denetimleriyle vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Denetimlerimizde, öncelikle insan sağlığını tehdit eden unsurlara dikkat ediyoruz. Ayrıca üretilen ekmek ve pidelerin gramajlarını da kontrol ederek, belirlenen kurallara uyulup uyulmadığına bakıyoruz” dedi.