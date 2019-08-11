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Osmangazi’de hijyenik kurban kesimi

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki 21 farklı noktada bulunan kapalı ve açık pazar alanlarını kurban kesim yeri olarak düzenleyerek, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı bir ortamda kesmelerini sağladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:58
Osmangazi’de hijyenik kurban kesimi

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki 21 farklı noktada bulunan kapalı ve açık pazar alanlarını kurban kesim yeri olarak düzenleyerek, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı bir ortamda kesmelerini sağladı. Belediye ekipleri, kesim alanlarını anlık temizleyerek, kötü görüntü ve çevre kirliliğine izin vermedi.


Kurban bayramı dolayısıyla günler öncesinden bir dizi önlem alan Osmangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçedeki pazar yerlerini kurban kesim yeri olarak vatandaşların hizmetine sundu. Bağlarbaşı, Alemdar, Panayır, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit, Çirişhane, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı ve Yunuseli açık pazar yerleri ile Soğanlı, Hamitler ve Dikkaldırım kapalı pazar alanlarının yanı sıra Veysel Karani ve Geçit’teki hayvan pazarında vatandaşlar, kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yerine getirme fırsatı buldu.


Kurban kesim yerlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp konteynırları ve su tankerleri hazır bulunduruldu. Kurban kesimi sonrasında atıklar, çöp konteynırlarına taşınarak çevre kirliliğinin önüne geçildi. Temizlik ekipleri anında müdahale ederek kurban kesilen yerleri tazyikli suyla hemen yıkadı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban bayramı süresince vatandaşların hizmetinde olacaklarını belirterek, “Belediye olarak 6 müdürlüğümüzden 185 personelimiz ile 24 saat hizmet vereceğiz. 15 motorize ekip, 24 kamyon, 16 iş makinesi ve 12 su tankeri bayram süresince çalışacak. Ekiplerimiz, kurban kesimleri sırasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek. İnşallah, Osmangazi’de Kurban bayramını hiçbir sorun yaşamadan geçireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:58
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